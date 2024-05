Der Mann war gegen 3 Uhr am Sonntag an der Tumblinger Straße ins Taxi eines 74-Jährigen eingestiegen. Der Unbekannte dirigierte laut Polizei den Fahrer zunächst in die Züricher Straße zu einer dort nicht existenten Hausnummer, dann weiter in die Forstenrieder Allee. Dort packte er den 74-Jährigen am Hals und erzwang die Herausgabe von mehreren Hundert Euro Bargeld. Der Täter flüchtete in eine angrenzende Grünanlage.

Ein Passant verständigte die Polizei, die einen 44-Jährigen fassen konnte, der das Geld bei sich hatte. Erst am Donnerstagabend hatte ein Pärchen einen Taxifahrer in Ramersdorf auf ähnliche Weise beraubt.