Von Susi Wimmer

Therme Erding, dann in H'ugo's Bar, und zu guter Letzt noch in den Stripclub: So hatten sich drei Männer aus Baden-Württemberg im Oktober vergangenen Jahres einen Geburtstagsausflug nach München vorgestellt. Am Ende allerdings hatte einer von ihnen ein Messer im Bauch. Denn auf der Heimfahrt mit dem Taxi ins Hotel soll es wegen einer Zigarette zum Streit mit dem Fahrer gekommen sein. Der soll am Ende zugestochen haben - und sitzt nun wegen versuchten Mordes vor der 2. Schwurgerichtskammer am Landgericht München I.