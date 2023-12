Taufkirchen/Vils:Verpuffung auf Campingplatz

Am heutigen Freitag kam es gegen 11 Uhr zu einer Verpuffung in einer fest installierten Wohneinheit auf einem Campingplatz bei Taufkirchen an der Vils, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt. Nach ersten Informationen wurden mindestens drei Personen verletzt. Die Rettungskräfte sind derzeit mit zahlreichen Helfern vor Ort. Nähere Auskünfte wollte die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht geben. Der Campingplatz Lain am See ist sowohl für Kurzurlauber, Dauercamper als auch Wintercamper eingerichtet. Es gibt auf der Anlage auch Wohneinheiten in Blockhausbauweise.