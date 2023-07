Bei einem Einsatz in einer Wohnung in Taufkirchen bei München hat die Feuerwehr ein ganzes illegales Arsenal an scharfen Waffen gefunden. Die Polizei stellte in Wohnung und Keller insgesamt 13 Waffen sicher, darunter fünf Gewehre, Pistolen, Revolver, eine größere Menge verschiedener Munition sowie mehrere Messer.

Polizei und Feuerwehr waren am Samstag gegen 17.45 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in der Wohnung des Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Die Einsatzkräfte trafen den 58-jährigen Wohnungsinhaber schlafend an. Ihm war wohl das Essen in der Küche angebrannt, während er aufgrund seiner starken Alkoholisierung - die Polizei spricht von einem Wert zwischen zwei und drei Promille - eingeschlafen war. Der 58-Jährige, der keine Erlaubnis für den Besitz der Waffen vorzeigen konnte, habe sich wenig kooperativ verhalten und wurde zur Wache gebracht. Er muss sich nun wegen Verstößen nach dem Waffen- und dem Sprengstoffgesetz verantworten.