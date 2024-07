Auf dem Gelände des Flugzeugbauers Airbus in Taufkirchen ist am Donnerstagmittag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der 44-jährige Mann, angestellt bei einer Fremdfirma, war gegen 11.40 Uhr damit beschäftigt, in der ehemaligen Kantine Lüftungsrohre zu demontieren. Dazu befand er sich auf einem Baugerüst in etwa vier Metern Höhe.