"Ich höre dich" - das ist ein Buchtitel, der erst in Verbindung mit der Autorin seine ganz besondere Bedeutung bekommt: Die Ärztin Veronika Wolter ist Deutschlands erste gehörlose Chefärztin, sie leitet seit Juli vergangenen Jahres die Hörklinik am Helios-Klinikum München West. Im Alter von neun Jahren erkrankte Wolter an einer Hirnhautentzündung, wurde erst schwerhörig, ertaubte dann völlig. Trotz aller Widrigkeiten machte sie ihr Abitur und studierte Medizin. Durch ein Cochlea-Implantat - ein System, das kaputte Nervenzellen ersetzen kann - hat sie schließlich ihr Hörvermögen zurückerlangt und ist mittlerweile eine renommierte Expertin für künstliche Hörprothesen. In ihrem vor Kurzem erschienenen Buch (Verlag Riva) erzählt sie davon, wie sie ihre vermeintliche Schwäche in ihre größte Stärke verwandelte und ihren Wunsch, Hals-Nasen-Ohren-Ärztin zu werden, trotz aller Hindernisse und Schicksalsschläge nicht aus den Augen verlor.