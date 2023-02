"Der Erdkundelehrer-Muff von einst ist lange verflogen", heißt es in der Ankündigung des Berliner Jazz-Quintetts Tau 5, das als nächste Band in der Konzertreihe "Jazz+" in der Seidlvilla an der Reihe ist. Moritz Baumgärtner an Schlagzeug und Percussion, Philipp Gropper am Saxophon, Philip Zoubek an der Electronic, Felix Henkelhausen am Bass und nicht zuletzt Ludwig Wandinger als Editor an Electronics und Computer - allesamt keine Unbekannten in der Jazzszene - sind von Hip-Hop und elektronischer Musik ebenso stark beeinflusst, wie der Jazz längst mit großer Selbstverständlichkeit Popmusiker beeinflusst. Bei Tau 5 "morpht das alles zusammen", wie sie sagen: Das virtuose Spiel über die Genregrenzen hinweg, das elektronische Verfremden und Editieren der Kompositionen bis zum finalen Album-Mix wie als Wiedervorlage zur Live-Improvisation. Es wird spannend in der Seidlvilla.

Tau 5, Di., 14. Feb., 20 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Telefon 333139