Ein offenbar geistig beeinträchtigter Mann hat am Sonntagmittag auf einem Spielplatz in Garching einen Jungen im Vorschulalter dazu aufgefordert, ihn im Schritt zu berühren. Der Bub tat das, vertraute sich aber im Anschluss seiner Mutter an. Die Polizei konnte wenig später einen 22-Jährigen als Tatverdächtigen festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass er eine psychische Erkrankung hat und betreut werden muss. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik und leitete Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs ein.