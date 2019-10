Nach ihrem ersten Tattoo hat sie ihr Gewissen geplagt. So stark, dass sie nachts noch einmal auf die Suche ging, erzählt sie. In den Wald. Auf die Suche nach dem Stück Fleisch, in das sie den Anker gestochen hatte. Ein gängiges Symbol, eine leichte Übung - eingearbeitet in ein Stück Schweinebraten, das sie in der Metzgerei gekauft hatte. Doch was macht man mit dem Fleisch, wenn das Tattoo abgeschlossen ist? In den Müll schmeißen? Oder in den Wald legen, damit es wenigstens die Tiere fressen können? Aber was passiert, nur einmal angenommen, wenn ein Spaziergänger vorbeikommt und dann die abgeschnittene Schulter findet mit dem Anker-Tattoo?

