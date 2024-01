Interview von Bernhard Blöchl

Erinnert sich noch jemand an die Vorgänger der aktuellen Münchner "Tatort"-Ermittler? Horst Bollmann (1988/1989), Hans Brenner (1987) und Günther Maria Halmer (1986) hatten kurze Gastspiele in der TV-Reihe, Helmut Fischer (1981 bis 1987) und Gustl Bayrhammer (1972 bis 1981) längere. Alles kein Vergleich zu Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die es auf 100 Folgen in 35 Jahren bringen werden, falls sie ihre jüngste Ankündigung in die Tat umsetzen. Vor ein paar Tagen haben das Schauspieler-Duo und der BR mitgeteilt, nach Folge 100 (2025/2026) sei endgültig Schluss - auf ausdrücklichen Wunsch der Schauspieler, die aus Altersgründen Platz machen für den Nachwuchs. Wachtveitl ist 65, Nemec 69 Jahre alt. Trotz des Rummels um ihre Personen präsentieren sich die beiden beim Interview am Rande des BR-Filmbrunchs im Literaturhaus äußerst entspannt. Zur Begrüßung verteilen sie Bierkronkorken zur Erinnerung, plaudern über schicke Männerhemden, später werden sie über das "schicke" Trübsalblasen einiger Kollegen schimpfen. Antworten auf brennende Fragen, zum Beispiel über ihr filmisches Ende und Erbe, haben sie aber auch zu bieten.