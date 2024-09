Udo Wachtveitl , gebürtiger Münchner, hat ihn drauf, den Dialekt seiner Heimatstadt, in der er seit 1991 als Tatort-Kommissar Franz Leitmayr ermittelt. Seine bodenständigen Kenntnisse des Münchnerischen macht sich der Egmont-Ehapa-Verlag zu Nutzen. Zu 65 Jahre Asterix und Obelix bringt der Comicverlag jede Menge Mundart-Alben heraus. Wachtveitl konnte einmal mehr für die Umsetzung in die Sprache seiner Geburtsstadt gewonnen werden. Schon 2002 und 2003 war er Ko-Übersetzer zweier Asterix-Bände ins Münchnerische. Nun durfte er alleine ans Werk, heißt es aus dem Verlag.

Detailansicht öffnen Schauspieler Udo Wachtveitl, bekannt als Tatort-Kommissar Franz Leitmayr. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Am 8. Oktober, kurz vor dem 66. Geburtstag des Schauspielers am 21. des Monats, soll unter dem Titel „Asterix, oana vo uns“ die Ausgabe „Asterix der Gallier“ erscheinen. Das war der erste Band des französischen Autors René Goscinny und des kongenialen Zeichners Albert Uderzo. In der Mundart der Isarstadt geht es dann folgendermaßen los: „Mia schreim as Joa fuchzge voa unsara krisdlichen Zeid. De Rema ham se ganz Gallien untan Nagel grissen. Ganz Gallien? Owa fei wiakli ned! Oa winziges Doaf hoid ganz tapfa dageng und gibd ums Varegga ned auf.“

Vielleicht braucht es ein paar Seiten, bis der Leser seinen Blick für die eher ungewöhnliche Schreibweise geübt und den Wachtveitl-Sound im Ohr hat? „So wie das Setting antik und der Humor heutig ist, so habe ich sein Münchnerisch in den Farben von Heimatmuseum und Schulhof schillern lassen“, sagt Wachtveitl über seine Übersetzungsarbeit. Und wie überträgt der mit dem Bayerischen Verdienstorden Geehrte den Kultsatz: „Die spinnen, die Römer“? „De ham an Hau, de Rema!“

Preisverdächtige Kartoffeln

Detailansicht öffnen Benny Schöpf (Foto: Kartoffelkombinat)

Das Kartoffelkombinat im Münchner Westen setzt auf Bio-Anbau, kurze Wege, faire Bezahlung und beweist seit zwölf Jahren, dass alternative Landwirtschaft ohne Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur möglich ist. Die Genossenschaft trägt die gemeinsame Vision einer nachhaltigen Zukunft. Mit ihrer eigenen Gärtnerei versorgt sie wöchentlich 2300 Haushalte im Großraum München mit einem Ernteanteil und bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken.

Jetzt wurde Gärtnereileiter Benny Schöpf, 42, für den EU-Organic-Award 2024 in der Kategorie „Best Organic Farmer“ nominiert. Er ist einer von drei Finalisten aus ganz Europa. Der Preis wird von der Europäischen Kommission gemeinsam mit landwirtschaftlichen Verbänden verliehen und ist die erste EU-weite Auszeichnung für Bio-Produkte. Schöpf ist seit den Anfängen des Kombinats dabei. Heute leitet er gemeinsam mit seiner Kollegin Sophie Poell den Gärtnereibetrieb. Die Preisverleihung findet am 23. September in Brüssel statt.

Tanzen in der Milchbar

Detailansicht öffnen Jakob (links) und Florian Faltenbacher von der Milchbar. (Foto: Stephan Rumpf)

Die jahrzehntelange Geschichte der Milchbar, eines bis heute etablierten und erfolgreichen Clubs im Münchner Nachtleben, war auch immer eine Familiengeschichte. Zu Beginn waren es zwei Brüder, Jakob und Florian Faltenbacher, dazu Cousin Michael, die sich um die Diskothek kümmerten, die nun nach einem Abstecher auf die andere Seite der Sonnenstraße zum 21. September an alter Stelle wieder eröffnet. Allerdings ohne Florian, der gerade eine Auszeit in Griechenland verlebt. Dafür wieder mit Michael, der sich zwischenzeitlich anderen gastronomischen Projekten gewidmet hat.

Arabischer Feminismus

Detailansicht öffnen Nahostexpertin Claudia Mende (Foto: Sauter)

„Frau, Leben, Freiheit“, der Slogan der Emanzipationsbewegung in Iran ging um die Welt. Mutige Frauen streiten dort noch immer für ihr Recht auf Selbstbestimmung. Doch im Westen wird ihr Kampf kaum wahrgenommen. Auch zwischen Bagdad und Rabat gibt es einen arabischen Feminismus, sagt die Autorin und Nahostexpertin Claudia Mende. Unternehmerinnen, Richterinnen, Politikerinnen, Menschenrechtsanwältinnen kämpfen dort für Justizreformen, sexuelle Gleichberechtigung und ein Ende der männlichen Dominanz.

In ihrem neuen Buch „Wir sind anders als ihr denkt“ (Westend-Verlag) erzählt Mende die Geschichte des arabischen Feminismus und lässt dessen Vorkämpferinnen zu Wort kommen. Etwa die Ägypterin Hoda Shaarawi, die sich schon vor 100 Jahren am Bahnhof von Kairo den Schleier vom Gesicht riss und später eine Ikone der arabischen Frauenbewegung wurde. Oder die marokkanische Ärztin und Autorin Asma Lamrabet, für die Islam und Feminismus kein Gegensatz ist, und die mit ihren Büchern die patriarchale Gesellschaft provoziert.

Claudia Mende, die fließend Arabisch spricht, wuchs in den USA, Frankreich, Jordanien und Ägypten auf. Sie studierte Theologie in Bonn und Münster und arbeitete nach dem Diplom viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit. Heute ist sie freie Autorin mit dem Schwerpunkt Naher Osten und Nordafrika. Viele Jahre war sie Redakteurin bei Qantara.de, dem Online-Magazin der Deutschen Welle zum Dialog mit der arabischen Welt. Am Mittwoch, 18. September, liest sie in der Evangelischen Stadtakademie München, Herzog-Wilhelm-Straße 24, Beginn 19 Uhr.

Vorreiter in erneuerbarer Energie

Detailansicht öffnen Stadtwerke-Geschäftsführer Florian Bieberbach. (Foto: Leonhard Simon)

Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München (SWM) ist zum „Energiemanager des Jahres 2024“ gekürt worden. Den Preisträger bestimmt eine Jury aus Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Energie-Fachleuten aus ganz Deutschland. Serafin von Roon von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. sagte in seiner Laudatio: „Florian Bieberbach ist nicht nur ein absoluter Experte, sondern auch ein ausgezeichneter Stratege und Umsetzer. So wurden bei den SWM sehr frühzeitig der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Nutzung der Tiefengeothermie vorangetrieben.“ Bieberbachs „führende Rolle“ habe „die gesamte Branche positiv beeinflusst“, so die Jury laut einer SWM-Mitteilung.