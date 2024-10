Der Schauspieler und „Tatort“-Kommissar hat den ersten Band der Comic-Reihe „Asterix und Obelix“ in den Dialekt seiner Heimatstadt übersetzt. Ein schönes Stück Arbeit, selbst für ein Sprachchamäleon wie ihn.

Interview von Sabine Buchwald

Udo Wachtveitl kann Dialekt, er kann auch geschliffenes Hochdeutsch, vor allem vermag er, mühelos hin- und herzuwechseln. Das beweist der Schauspieler und Sprecher beim Gespräch auf einer Bierbank sitzend in einem Münchner Hinterhof. Die Sonne scheint, Wachtveitl erzählt charmant, wie er „Asterix der Gallier“ ins Münchnerische übertragen hat. Anlass ist ein etwas krummes Jubiläum: Die Erstveröffentlichung dieses Bandes der französischen Comic-Legenden René Goscinny und Albert Uderzo jährt sich in diesen Tagen zum 65. Mal. Ein Grund für den Egmont-Ehapa-Verlag, sechs Mundart-Übersetzungen in Auftrag zu geben. Plattdeutsch, Wienerisch, Schwyzerdütsch etwa und auch Münchnerisch. Wachtveitl ist ein Asterix-Fan der ersten Stunde. Als 1968 die erste deutsche Übersetzung erscheint, ist er zehn Jahre alt. „Das war schon ein Knaller, daran erinnere ich mich gut“, sagt er. „Sie sind einfach sehr liebevoll und reichhaltig gemacht.“ Er habe auch jetzt wieder richtig Spaß damit gehabt. Die Exemplare der ersten Auflage seiner Mundart-Version mit dem Titel „Oana vo uns“ sind bereits Sammler-Objekte. Wegen eines Fehldrucks hat sie der Verlag zurückgezogen. Die korrigierten Bände erscheinen Ende November.