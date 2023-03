Zwei unbekannte Täter sind am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr in Milbertshofen in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Bemerkt hat dies laut Polizei der Nachbar, der sich gerade mit einer anderen Person im Gespräch befand. Er sah, dass die Türe der Doppelhaushälfte offenstand und kurz darauf zwei junge Männer mit Tüten aus dem Haus flüchten. Er verfolgte die Einbrecher, verlor sie aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen von Zeugen, die im Bereich Frauenstädt- und Knorrstraße Verdächtiges bemerkt haben. Eine weitere Doppelhaushälfte, diesmal in Aubing, wurde ebenfalls am Freitag von Einbrechern heimgesucht. Der Bewohner stellte bei seiner Rückkehr um 22.30 Uhr fest, dass die Räume durchsucht worden waren und Schmuck im Wert von rund 70000 Euro fehlte. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich Lidel-, Industrie-, Fabrikstraße und Josef-Schmid-Weg Verdächtiges bemerkt haben.