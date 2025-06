Bald reist die kleine Cousine aus Kanada an, die Münchner Verwandtschaft ist schon alarmiert. Denn Tate McRae, Tochter einer deutschen Tanzlehrerin und eines schottischen Anwalts, ist derzeit der aufregendste Musikexport aus Kanada und auf ihrer „Miss Possessive“-Welttour zu den größten Hallen in 50 Städten. Kaum ein Video ohne viel Haut und heiße Autos (wie „It's ok, I'm okay“), das auf Youtube nicht jugendfrei vernebelt wird. Bei „Just keep watching“ (aus dem bald anlaufenden Formel-1-Film mit Brad Pitt) wundert man sich, dass noch kein Sittenwächter eingeschritten ist.