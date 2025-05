Einmal selbst der Wirt in der ersten Reihe sein, davon träumt Thomas Winklhofer schon lange. Im Ratskeller am Marienplatz kümmert er sich in der Geschäftsführung an der Seite seines Onkels Peter Wieser rein ums Administrative im Hintergrund. Darum hat er sich – lange bevor bekannt wurde, dass der Ratskeller zum Jahresende schließen wird – als neuer Wirt des Tassilogartens in Au-Haidhausen beworben.