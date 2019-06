4. Juni 2019, 18:52 Uhr Tarifverhandlungen Kfz-Handwerker im Warnstreik

Die IG Metall München hat Beschäftigte im Handwerk für Kraftfahrzeuge zum Streik aufgerufen. Am Dienstag forderte die Gewerkschaft die Mitarbeiter in der BMW Niederlassung am Frankfurter Ring auf, ihre Arbeit von zehn Uhr am Vormittag an für eine Stunde niederzulegen. Am Mittwoch folgt die Niederlassung von Mercedes-Benz an der Arnulfstraße und am Donnerstag das Mahag-Center an der Schleibingerstraße, das Autos von Volkswagen vertreibt. In Bayern laufen seit Anfang Mai Tarifverhandlungen im Kfz-Handwerk: Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld sowie höhere Ausbildungsgehälter. Die Arbeitgeber bieten laut IG Metall 2,3 Prozent in diesem und zwei Prozent im nächsten Jahr.