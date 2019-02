26. Februar 2019, 18:15 Uhr Tarifkonflikt Tausende auf der Straße

Angestellte des Freistaats streiken für sechs Prozent mehr Lohn

Von Fridolin Skala

Mit der Bilanz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Dienstag ist die Gewerkschaft zufrieden: Am Klinikum der LMU sind 31 von 48 Operationssälen geschlossen und 61 Pflegebetten unbesetzt. Damit die Münchner Studierenden zumindest ein Mindestangebot an Essen bekommen, muss das Studentenwerk München Verwaltungsmitarbeiter in die Küchen seiner Mensen beordern. Und die Touristen am Schloss Herrenchiemsee stehen vor verschlossenen Toren. Insgesamt 5000 Angestellte des Freistaats sind am Dienstag dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt, unter anderem an den Unikliniken in München, Erlangen und Regensburg.

Allein zur Kundgebung in München sind am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei 2000 Teilnehmer gekommen - deutlich mehr als der Münchner Verdi-Chef Heinrich Birner erwartet hatte. "Gerade aus dem Münchner Uniklinikum wurden wir förmlich überrannt", freute er sich, als sich der Demonstrationszug um zehn Uhr in Richtung Stachus in Bewegung setzte. Neben Krankenschwestern und Pflegerinnen des Klinikums machten Angestellte der Hochschulen, der Schlösserverwaltung, der Autobahnmeistereien sowie der Forst- und Wasserwirtschaftsämter ihrem Ärger mit Trillerpfeifen und Vuvuzelas Luft. Sie fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat, und zusätzlich 300 Euro mehr für die Pflegekräfte.

Mit dem Warnstreik will Verdi noch einmal Druck auf die Länder machen, die am Donnerstag in Potsdam in die dritte Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften gehen. Bisher hatten diese kein Angebot vorgelegt. Sie verweisen darauf, dass die Forderung einer sechsprozentigen Gehaltssteigerung "völlig überzogen" sei. Angesichts der guten Wirtschaftslage findet Birner dieses Argument widersinnig: "In München bekommen sie kaum mehr Personal und bei den Verhandlungen zieren sie sich, überhaupt etwas anzubieten."

Das ist jedoch nicht das einzige Ärgernis der Streikenden an diesem Dienstag. Die Stimmung kippt, als auf der Bühne am Stachus der Vorwurf erhoben wird, Mitarbeitern des Studentenwerkes sei von Vorgesetzten gedroht worden, sie werden Ärger bekommen, wenn sie sich am Streik beteiligen. Auch Angestellte der Hochschulgastronomie, die in der Menge stehen, aber nicht namentlich genannt werden wollen, bestätigen die Anschuldigung. Verdi-Chef Birner stellt kämpferisch klar: "Wenn die Teilnahme am Streik Auswirkung für die Kollegen hat, bekommen es die Verantwortlichen mit der Gewerkschaft zu tun." Die Pressestelle des Studentenwerkes weist die Vorwürfe am Nachmittag zurück: "Selbstverständlich hat jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter das Recht zu streiken."