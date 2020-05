Nah und doch auch sehr fern sind sich die beiden neuen Ausstellungen, die von dieser Woche an in der Villa Stuck zu sehen sind. Eröffnet natürlich ohne Vernissage oder sonstigem Brimborium. Nah, weil sowohl Margret Eicher als auch Beate Passow sich dem alten Medium der Tapisserie zuwenden und in der Bildgestaltung wie in der Umsetzung mit zahlreichen digitalen Medien arbeiten. Fern, weil Passow sich strickt politisch-kritisch mit Europa auseinandersetzt, während Eicher thematisch die ganze analoge und digitale Bildwelt zu irren und mitunter leicht trashig popkulturellen Erzählungen verwebt. Das Thema Fake-News spielt eine zentrale Rolle. Und dass ihre Wandteppiche im Alten Atelier über den Stuckschen Tapisserien hängen, spielt gleich doppelt mit Original und Fälschung. Denn Stucks Bildteppiche sind Reproduktionen.

Amüsant sind Eichers Arbeiten auf den ersten Blick immer. Die kritische Aussage liegt verborgener als bei Passow. Deren Bildteppiche sind so dezidiert gesellschaftskritisch, dass es manchmal fast weh tut, wie holzschnittartig die Aussagen sind. Aber die Münchner Künstlerin ist darin auch sehr konsequent. Nur gelegentlich kann man auch schmunzeln, beispielsweise bei dem Teppich "Gibraltar", auf dem ein Affe auf der europäischen Seite auf einem Kanonenrohr sitzt. Unklar ist, ob er sehnsüchtig gen Afrika blickt oder ihm die kalte Schulter zeigt.

Margret Eicher: Lob der Malkunst und Beate Passow: Monkey Business, bis 13. Sep., Di.-So. 11-18 Uhr, Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Telefon 4555510, mehr Infos auf der Website