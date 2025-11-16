Vor 200 Jahren gründete Franz Fischer in München einen Tapeziererladen, in dem später sogar das bayerische Königshaus Kunde war. Längst ist aus dem Handwerksbetrieb ein Einrichtungsgeschäft geworden. Am Namen „Tapetenfischer“ halten die heutigen Inhaberinnen aber fest.

„Es gibt nichts Schlimmeres als weiße Wände.“ Dieser Satz bricht aus Louise Daniels raus, nachdem sie lange ruhig, wenn auch enthusiastisch von ihrer Firma und ihrer Arbeit erzählt hat. Den sieben Wörtern folgt eine entschiedene Expertinnenmeinung: „Schon nur etwas getönte Wände machen einen großen Unterschied, schöne Farben um sich rum schaffen eine Wohlfühlatmosphäre.“