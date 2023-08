SZ-Serie: "Platz da" - Kreativorte in Bayern

Immer in Bewegung: Die Fürther Tanzzentrale ist ein Ort der künstlerischen Produktion, der Recherche, des Austausches und der Vernetzung - lokal, national und international.

Wie eine ehemalige Fabrik-Etage in der Fürther Südstadt zur Heimat für die Tanzschaffenden der Freien Szene in der Metropolregion Nürnberg wurde. Es ist einer jener Kreativorte in Bayern, von denen viel Energie ausstrahlt, auch wenn sie womöglich etwas im Verborgenen liegen.