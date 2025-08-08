„Black Russian“ oder „Eigengrau“ sind die Namen, die dem hexadezimalen Farbcode #16161D zugewiesen werden. Es ist ein sehr dunkles Blau mit Anteilen von Rot und Grün und entspricht dem, was das Auge sieht, wenn es eigentlich nichts sieht. Banausen sagen auch ganz profan „Schwarz“ dazu. Aber gibt es das überhaupt: vollkommene Schwärze? Und wohnt nicht jeder Finsternis der Anfang einer neuen Erleuchtung inne?

Das Stück zu dieser Frage gab es gerade bei der Tanzwerkstatt Europa zu bestaunen. Zehn Minuten lang war es im Schwere Reiter nicht einfach nur zappenduster, sondern in der Schwärze leuchteten Stimmen auf. Unsichtbar zunächst, aber weil sie aus unterschiedlichen Richtungen kamen und Tonhöhe wie Konsistenz variierten, entstanden sofort Bilder im Kopf: Dieser prompt einsetzende, schneidende Ton muss hell und pfeilgerade sein. Dieses stimmliche Streicheln entspricht einer weichen Welle, jener Triller hektischen Zacken.

Irgendwann kommt auch das reale Licht dazu bei „A beginning #16161D“. Erst schickt es nur feine Linien in den Raum, dann lässt es die Menschen hinter den Stimmen sichtbar werden. Zuerst ihre Hände, die, von hinten beleuchtet, wie Fackeln aussehen, dann die Gesichter. Das Licht streicht aber auch über den Stimm-Raum vor den Mündern und über Körper, die durch geschickten Schattenwurf und – wie man erst beim Schlussapplaus sieht – durch Aussparungen im Stoff der Kostüme seltsam skulptural wirken. Oskar Schlemmer und Insektenpanzer lassen grüßen.

Die drei Performerinnen und zwei Performer tragen den Schlüssel zur Selbst-Illumination wie zur optischen Selbstauslöschung in der eigenen Hand: mobile Leuchten, die sie mit einer winzigen Bewegung vor ihre Körper schieben und plötzlich sieht man nur noch fünf pink-glühende Punkte. Und wenn die langsam näherkommen und der A-capella-Gesang einem elektrischen Rauschen weicht, mischen sich auch Sci-Fi- und Kriegs-Assoziationen in den kurzen, beeindruckenden Abend aus Barcelona.

Was ihn besonders macht, ist klar: Aurora Bauzà und Pere Jou haben eine einzige tolle Idee und Performer mit großartigen Stimmen zur Verfügung, sie denken konsequent synästhetisch, setzen eine einfache Technik denkbar raffiniert ein – und sie haben den Mut, die wachsende sakrale Inbrunst und Schönheit der Gesänge und Bilder immer wieder zu brechen. Was zu Kitsch gerinnen könnte, wird so große Kunst. Aber ist es auch Tanz? Bauzà und Jou nennen das, was sie tun, szenische Komposition. Ob Licht, Schall oder Körper: Alles bewegt sich hier sehr organisiert, sprich: choreografiert im Raum, um sich zu einem Trostpflaster zu verbinden: „After the end“, singen sie am Ende, „we will find a way. In the dark there is beauty, too“. So bezaubernd kann die Postapokalypse sein.