Ein Mann läuft dem Anfang seiner glücklichen Geschichte hinterher. Doch seine Beine wollen nicht so wie er, führen ein Eigenleben. Zwischen oberflächlichem Glückstraining und plötzlichen Panikattacken versucht er, den Faden seines Lebens wiederzufinden. Ingrid Lausunds Theaterstück "Der Weg zum Glück", in dem ein von der Wellness-Industrie vorgegebener, realitätsferner Lebensstil kritisiert wird, hat am 7. und 8. Juni in der Regie von Constanze Hörlin im Schwere Reiter Premiere. Mitten in den Kampf der Generationen mit der provokanten Frage "Wann treten die Alten endlich ab?" begibt sich das Tanztheaterstück "Alte Bekannte/Bekannte Alte" (im Bild) des Münsteraner Ensembles "Bodytalk", das dort am 11. und 12. Juni ebenfalls zur Aufführung kommt.

Der Weg zum Glück, Di., 7. und Mi., 8. Juni, 19.30; Alte Bekannte/Bekannte Alte, Sa., 11. und So., 12. Juni, 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Straße 114 a