Von Sabine Leucht, München

Eine Pianistin, die sich über das Innere ihres Flügels hermacht: Es ist dieses eine Bild, das die erste und letzte Produktion der diesjährigen Tanzwerkstatt Europa verbindet. In Felix Ruckerts „RING“ war es Ulrike Haage, in Meg Stuarts „All the Way Around” Mariana Carvalho, die die Saiten in ihrem Instrument sirren und quietschen ließ, aber auch das feine Holz beklopfte. Gerne von allen Seiten, als müsse der komplexe Flügel-Korpus erst vorbereitet werden für die melodischeren, üblicheren Töne.