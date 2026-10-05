Die ersten Probenfotos zu Carpathia sind da. Und weil es um den „Mythos der Untoten“ geht in diesem neuen Stück von Edward Clug am Bayerischen Staatsballett, sind die Aufnahmen wohl schwarz-weiß. Demi-Solist Soren Sakadales schaut sehr ernst drein bei dieser Szene mit der Ersten Solistin Elisabeth Tonev.

Edward Clug will sich in seiner Choreografie den Traditionen und Ritualen seiner Heimat nähern. Der 53-Jährige stammt aus Beiuș, das am Fuße der Westkarpaten liegt, geografisch also nicht eigentlich in Transsilvanien. Allerdings ist Clug in Cluj-Napoca (Klausenburg) aufgewachsen, wo Anwalt Jonathan Harker auf seiner Geschäftsreise von München aus vorbeikommt, um zum Schloss seines Klienten Graf Dracula tief in den Karpaten zu gelangen. Clug kennt die Gegend also bestens, anders als Bram Stoker, der irisch-britische Autor des Gruselklassikers „Dracula“. Das alles macht nur noch neugieriger auf die Uraufführung am 25. November.

Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit, das Bayerische Staatsballett unterhält seine Fans derweil mit Wiederaufnahmen von John Neumeiers unwiderstehlicher Kameliendame (9. und 10. 10.) und Common Ground, dem großartigen Triple mit Choreografien von Alexander Ekman, Johan Inger und Jiří Kylián (17., 25. und 28. 10. sowie 8. und 14. 11.).

Micaela Romano Serrano und Ethan Ribeiro in Jeroen Verbruggens „An American in Paris“ (von links). George Gershwin bekam 1952 posthum einen Oscar für seine Musik im gleichnamigen Musical-Film. Foto: Marie-Laure Briane

Am Gärtnerplatztheater steht die nächste Ballett-Uraufführung am 29. Januar an, eine Choreografie von Mattia Russo und Antonio De Rosa mit dem Titel „Far West“, das im sogenannten Wilden Westen spielen wird. Auch bis dahin kann man sich die Zeit sehr gut vertreiben, beispielsweise in Paris. Denn der Doppelabend Strawinsky in Paris von Jeroen Verbruggen und Marco Goecke kehrt zurück. George Gershwin und Igor Strawinsky, die beide diese Stadt liebten, sich dort aber nie begegnet sind, dürfen sich am Gärtnerplatz quasi als Geister auf einen Pastis treffen und zuschauen, was die im Graben und auf der Bühne so anstellen mit ihrer Musik.

Tanz : Paris im Frühling, Paris im Nebel Marco Goecke und Jeroen Verbruggen zeigen im Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz einen fulminanten Doppelabend mit zwei sehr unterschiedlichen Choreografien. SZ Plus Von Dorion Weickmann ...

So greift Verbruggen für seine Choreografie „An American in Paris“ hingebungsvoll in die Klischeekiste, während in Marco Goeckes „Le Sacre du printemps“ jede Farbe entweicht und die Körper auf den Beschleunigungsstreifen wechseln (Vorstellungen: 15., 17., 23 und 30. Oktober).

Dunkles Gefieder: Szene aus dem Tanz-Musical „Skybirds“, das jetzt in den Showpalast in Fröttmaning flattert. Foto: Vreni Arbes

Professionelle und lokale Akteure stehen im Tanz-Musical Skybirds gemeinsam auf der Bühne. 2025, im Premierenjahr, konnte man sie noch im Carl-Orff-Saal im Fat Cat erleben. Jetzt sind die Vögel weiter geflattert in den Showpalast nach Fröttmaning, und die Show ist zu einer laut Veranstalter imposanten Tanz-Theater-Produktion mit mehr als 50 Mitwirkenden, 3D-Visuals sowie einem monumentalen Bühnenbild herangewachsen. Am 31. Oktober und 1. November also wird Möwe Ikarus auf einer vergessenen Insel stranden, auf der das Fliegen verboten ist.

Und dann noch folgende Nachricht: Die Isabellastraße 14 ist jetzt das Zuhause für den Dance Space Munich. Die freudige Mitteilung kommt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, was bedeutet, dass die Landeshauptstadt diesen selbstorganisierten Proben-, Forschungs- und Begegnungsort für die freie Tanzszene fördert. Die Betreiber sind Bad Posture Productions in Kooperation mit Bad Lemons Project, Fokus Tanz, Tanz Quelle, Jasmine Ellis Projects und das Tanzbüro München. „Dieser innovative Kulturort entsteht durch die Zwischennutzung der ehemaligen Probenbühne des Schauburg Theaters bis Ende 2027 und lässt erstmals auch Endproben der Tanzschaffenden in Originalbühnengröße zu“, heißt es in einer Mitteilung.

Neben dem Proben- und Produktionsbetrieb auf der mehr als 300 Quadratmeter großen Fläche sollen in den Räumen auch öffentlich zugängliche Tanz-Trainings, Jam-Sessions, Tanz-Workshops und regelmäßige Co-Working-Angebote stattfinden. Der Raum stehe über ein „solidarisches und sozial gestaffeltes Vergabesystem“ auch anderen Künstlern und Kollektiven der freien Szene offen. Der Traum vom zentralen Tanzhaus scheint aktuell zwar ausgeträumt, der „Dance Space Munich“ aber klingt immerhin nach einem Träumchen.