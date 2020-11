Von Eva-Elisabeth Fischer, Augsburg

Es ist zum Heulen. Die Künstler, sie verneigen sich ins Leere. Ricardo Fernandos "Winterreise"-Ballett wurde tatsächlich auf der Bühne des Theaters im Martinipark uraufgeführt. Offiziell hat Intendant André Bücker den Spielbetrieb auf der größten seiner Behelfsspielstätten aber schon vor Tagen eingestellt. Stattdessen war nun die Premiere ebendort als demonstratives Lehrstück in einem einmaligen Live-Stream zu erleben und damit eine deftige Lektion in Sachen Kultur als Corona-bedingt Söder-reglementierte "Freizeitgestaltung". Denn ein für die Bühne choreografiertes Ballett funktioniert nun mal nicht auf dem Bildschirm. Man sieht da ja entweder wuselnde Kleinstfiguren in der Totale oder aber kaum verortbare Nahaufnahmen, nie aber das dreidimensionale, in sich differenzierte Ganze.

Hier kommt noch das Orchester hinzu, das ja, im Theater am Martinipark fürs Publikum gut sichtbar und klanglich überwältigend präsent, direkt vor der Bühne platziert ist. Der gelegentliche Kameraschwenk auf die Musiker dient vor allem als Beweis dafür, dass tatsächlich live gespielt wird. In diesem Fall Hans Zenders interpretierende Orchestrierung von Schuberts "Winterreise" als ostentativer Fingerzeig, ja Kommentar zur düsteren Innenschau des zum Tode verzweifelt liebenden Wanderers. Ein grell dreinfahrendes Ostinato gleich im Vorspiel nimmt bereits die finale Katastrophe vorweg. Stellt solch eloquente musikalische Ausformulierung nicht die Entzauberung der Liedtexte dar, auch wenn sie gleichermaßen die "schauerlichen Gesänge" in ihrer Unausweichlichkeit pointiert? Schwer zu sagen.

Die Szene dominiert jedenfalls konsequent der südafrikanische Sänger Jacques le Roux, ein mächtiges Mannsbild im schwarzen Mantel. Begabt mit einem in der Tiefe bis ins Baritonale hinein beweglichen Tenor, muss er sich hörbar noch einfinden ins Bühnenspiel. Das "Fremd bin ich eingezogen" des "Gute Nacht"-Lieds klingt noch wie zu eilig vom Blatt gesungen, bis le Roux immer mehr Varianten opaker Verdüsterung findet, unterbrochen von irrlichternd hellen Hoffnungstönen.

Mal bewegt er sich unter Burgzinnen und dem Geäst eines kahlen Baums, gegen Ende dann in einem Wirtshaus mit zerborstenen Scheiben (Bühne: Peer Palmowski). Es umtanzen ihn vier Alter Egos samt bis zu sechs Mal vervielfachten Figuren aus den Liedtexten - Krähe, Hirsch, Hund und Lindenbaum. Zweifach lockt erotisch der omnipräsente Tod, einer rot wie Blut und ein zweiter weiß wie Schnee mit jeweils prächtigem Pailletten-Kopfputz. Das gesamte Ensemble, 18 Tänzerinnen und Tänzer, ergeht sich in Zeitlupenstürzen und Boden-Adagios. Und man begreift ziemlich schnell, dass die zauberischen Kostüme von Stephan Stanisic weit mehr und wesentlich eindrücklicher den Fantasien des Wanderers nahe kommen als Fernandos geschickt arrangierte Modern-Dance-Mimetik. Mehr als Bebilderung leisten allerdings beide nicht. Wie schön wäre es, zum Vergleich die Solo- "Winterreise" der Tänzerin/Sängerin Juliane Banse in Blaibach zu erleben. Aber wann? Der Augsburger Live-Stream jedenfalls soll Vorgeschmack sein auf die "Winterreise" live. Irgendwann.