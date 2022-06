Von Joachim Mölter

An einem Ort, der für gewöhnlich eher der Hochkultur vorbehalten ist, sieht man selten so viele fröhliche Gesichter und lachende Menschen wie am Samstag im Gasteig HP8, dem Ausweichquartier des Kulturzentrums in Haidhausen, das gerade saniert wird. Aufs Gelände der Stadtwerke an der Hans-Preißinger-Straße 8 (daher der Name Gasteig HP8) hatten die Verantwortlichen zur "größten Tanzparty der Stadt" geladen. Und tatsächlich tanzten mehrere tausend Menschen, überwiegend Frauen, vom Nachmittag bis spät in die Nacht. "Besser kann eine Premiere kaum laufen", fand Gasteig-Chef Max Wagner: "Die Begeisterung für die Location, die Musik und das Tanzen war wirklich enorm."

Höhepunkt war sicherlich, dass den Tanzbegeisterten sogar die Bühne der Isarphilharmonie offeriert wurde: Wo sonst Künstler aus der ganzen Welt auftreten, durften die Münchner zum Sound der Zwanzigerjahre swingen, zeitweise live begleitet vom Odeon Tanzorchester. Und während sich die Kinder am Nachmittag im Breakdance und Hip-Hop versuchten, übten die Eltern und Älteren später alle möglichen lateinamerikanischen Tanzschritte wie Samba und Salsa. In anderen Sälen widmete man sich derweil trendigen Tänzen wie Waacking und Voguing oder ließ sich in einem Workshop demonstrieren, welche Möglichkeiten es gibt für Menschen mit Einschränkungen aller Art. Natürlich fehlten auch Club-Beats nicht. "So bunt und lebendig war es hier noch nie", resümierte Max Wagner.