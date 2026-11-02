Maurice Ravels „Boléro“. Schon mal versucht, den legendären Grundrhythmus mit dem Kuli auf den Tisch zu klopfen? Gewiss steigt da die Bewunderung ins Unendliche für den Musiker an der Kleinen Trommel, die hier endlich mal der Boss sein darf. Ein wahrer Marathon, 169-mal ist der Rhythmus zu hören, in ununterbrochener Wiederholung, mehr als 4050 Schläge insgesamt, circa 15 Minuten. Umkreist von zwei Melodien, die immer lauter werden. Wie eine anschwellende Druckwelle, bis zur Ekstase. Die perfekte Tanzmusik.

Denn genau das ist dieser Boléro, Ravels Auftragswerk für die legendäre Tänzerin Ida Rubinstein, die es 1928 in einer entfesselten Darbietung auf der Bühne der Pariser Opéra Garnier gebracht hat. Schon damals dürfte beim Publikum im ausverkauften Haus der Blutdruck messbar angestiegen sein. Eine aufwühlende, erotische Wirkung entfaltet dieser Boléro auch heute noch, zumal, wenn er getanzt zu erleben ist. In der vergangenen Spielzeit zeigte das Bayerische Staatsballett Maurice Béjarts Version aus dem Jahr 1961.

Bei den Herbst-Matineen der Heinz-Bosl-Stiftung am 8. und 15. November (jeweils 11 Uhr) im Nationaltheater ist eine Neuinterpretation des israelischen Choreografen Shahar Binyamini in Ausschnitten zu sehen. Sein „Bolero X“ wird von den Tänzerinnen und Tänzern der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München präsentiert. Näheres zum Programm der Matineen unter www.heinz-bosl-stiftung.de.

Akrobatik in der Schulmensa? Das Staatsballett Augsburg bei den Proben der Produktion „Cinderella“. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Das Staatstheater Augsburg hat seine Ballettsaison mit dem Klassiker Cinderella eröffnet. Die Cinderella von Ballettdirektor Ricardo Fernando ist kein bedauernswertes Aschenputtel, sondern eine Schülerin auf einem Internat, die zum Mobbing-Opfer wird. Aber natürlich lässt sie sich nicht unterkriegen. Und einen Prinzen gibt es auch. Getanzt wird im Martini-Park zu Sergei Prokofjews Ballettmusik, live gespielt von den Augsburger Philharmonikern unter Leitung von Ivan Demidov. Alle Termine unter www.staatstheater-augsburg.de.

Zwei besondere Gastspiele kündigt die Reihe „Access to Dance“ an: Choreograf Jefta van Dinther lässt in „Mercury Rising“ das Thermometer steigen. Das Stück, das Dinther am 21. und 22. November, jeweils 20 Uhr, im Schwere Reiter zeigt, ist für gehörlose wie hörende Zuschauer konzipiert. Er arbeitet hier mit zwei gehörlosen Performerinnen und einem Performer zusammen, der ein gehörloses Elternteil hat. Gemeinsam mit dem Publikum erkunden sie die Möglichkeiten und Grenzen gestischer Kommunikation und Körpersprache. Woher kommt unser Drang, unbedingt verstanden zu werden, eine Verbindung zum Gegenüber herstellen zu wollen?

Zu wundersamen Führungen durch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) laden die Performer Marta Navaridas und Alex Deutinger vom 24. bis 29. November. Nicht von ungefähr nennen die beiden ihre Wanderungen durch die Ausstellungsräume „Emancipation of Wonder“, denn ihre Kunstvermittlung basiert hier auf den Beobachtungen von Kindern und deren Perspektive auf die Architektur und die Exponate des SMÄK. Informationen zu den Touren gibt es unter https://smaek.de.

Ein isolierter weiblicher Cyborg in Colette Sadlers Stück „Learning from the future“. Foto: Mikko Gaestel

Vier Tanzproduktionen und ein Symposium, das bietet das Format Side.Kicks vom 26. bis 28. November im Schwere Reiter. Die Tanztendenz München hat Stücke aus Nürnberg, Schottland/Berlin und Irland eingeladen, die sich mit hybriden, sich auflösenden und changierenden Körperbildern befassen. Das Duo Alexandra Rauh und Stephanie Felber, letztere die diesjährige Förderpreisträgerin Tanz der Landeshauptstadt, zeigt mit „How to build a monster“ eine Uraufführung (26. und 27. November, 20 Uhr). Ebenfalls zu sehen: „Making of an Animal“ von Quindell Orton (27. 11., 18.30 Uhr), „Of roaring and dripping“ von Isabella Oberländer (28. 11., 18.30 Uhr) und „Learning from the Future“ von Colette Sadler (28.11., 20 Uhr). Beim zweitägigen Symposium geht es um „Tiere, Animalitäten und nichtmenschliche Akteure im zeitgenössischen Tanz“ (27.11., 14 Uhr, 28.11. 12 Uhr).