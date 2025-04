Das Kulturinsel-Programm im Gasteig HP8 ist die perfekte Gelegenheit, um die positiven Aspekte des Tanzsports für sich zu entdecken. Als Europas größtes Kulturzentrum ist der Gasteig für sein breites Veranstaltungsspektrum mit Literatur, Musik, Film und Tanz bekannt. Fünf kostenlose Pop-up-Veranstaltungen locken im Mai Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne Erfahrung auf die Tanzflächen.

Den Anfang macht am 4. Mai ein besonderes Format in der Halle E. Bei „Legal Ecstasy“ dreht sich alles um den Rausch – jedoch ohne sich dabei der Wirkung von alkoholisierten Getränken oder anderer bewusstseinsverändernder Substanzen zu bedienen. Nur durch psychedelische Musik und Bewegung sollen sich die Teilnehmenden zwei Stunden lang in Ekstase tanzen. Als mögliche Nebenwirkungen sind „mehr Energie, gesteigerte Dopamin-Ausschüttung, ein intensiveres Körpergefühl und vielleicht ein bisschen Muskelkater“ aufgeführt. All das sonntags zu familienfreundlicher Zeit ab 17 Uhr.

Disco-Stimmung der anderen Art kommt am 10. Mai auf. Dann zieht der Dancefloor nach draußen auf den Platz am Kulturkraftwerk um – und mit ihm eine Menge Kopfhörer. Denn bei der Silent Disco hören alle genau das, was sie möchten. Über kabellose Kopfhörer versorgt „Puls Radio“ die Tänzerinnen und Tänzer mit Pop, Indie oder Rap. Und weil’s so schön ruhig ist, darf die Party bis halb eins in der Nacht weitergehen.

Am 21. Mai ist der Platz vor dem HP8 erfüllt vom Klang westafrikanischer Trommeln. Die Gruppe Yokolokoba aus München spielt auf handgefertigten Holztrommeln wie der Handtrommel Djembe und den Basstrommeln Sangban, Doundoun und Kenkeni. Von 17.30 Uhr an dürfen alle mittanzen, Vorkenntnisse braucht es dazu nicht.

Am 5. Juli soll die größte Tanzparty der Stadt steigen

Wer regelmäßig im Gasteig vorbeischaut, kennt ihn vielleicht schon: Den monatlich stattfindenden Community Dance in der Halle E. Am 24. Mai treffen sich um 11 Uhr vormittags alle, die Lust an Bewegung und dem Austausch mit anderen Tanzbegeisterten haben. Alter, Können und Fitness sind dabei Nebensache. Zwei Stunden lang improvisieren die Teilnehmenden unter Anleitung zu Klassik, Pop, Jazz oder experimentellen Tänzen.

Wenige Tage später steht am 28. Mai ab 18 Uhr das vorläufige Finale der Pop-up-Tänze an. „Move Fusion“ verbindet Fitness mit modernen Tanzstyles. Auf dem Platz am Kulturkraftwerk dürfen alle mittanzen, die sich gut gelaunt an der frischen Luft auspowern wollen.

Damit ist das Kulturinsel-Programm noch nicht vorbei. „Für die nächsten Monate planen wir noch viel mehr“, so Daphne Rolka, Projektleiterin im Gasteig HP8. Weitere Events werden nach und nach dem Terminkalender hinzugefügt. Ein Highlight steht schon jetzt fest: Am 5. Juli steigt mit „Tanz den Gasteig“ die größte Tanzparty der Stadt und verspricht Tango, Afro-Dance und mehr bis tief in die Nacht.

Im Gasteig wird getanzt, Sonntag, 4. Mai, bis Samstag, 5. Juli, Gasteig HP8, Infos unter www.gasteig.de