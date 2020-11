Wie gibt man Tanzunterricht, wenn niemand sich nahekommen darf? Seit dem Frühjahr arbeitet Tanzlehrerin Alexandra Dolp an kreativen Konzepten: Über Unterrichten im Live-Stream und ihren coronakonformen Tanzpartner.

Von Julia Huber

Alexandra Dolp hat sich einen Tanzpartner gebastelt. Sie nahm einen Besenstiel und stülpte einen Kübel drüber, als Oberkörper. Dann zog sie ihm einen Pulli an und stopfte die Arme mit Socken aus. Obendrauf klebte sie eine Kugel aus Verpackungsmaterial, als Kopf. Um ihren Tanzpartner ein bisschen menschlicher zu machen, setzte sie ihm einen Hut auf, malte ihm ein Gesicht und nannte ihn Oskar. So konnte es gehen. So hatten sie ihren ersten Tanz.