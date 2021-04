Von Rita Argauer

Ein Liebespaar verliert sich in einem Schneesturm. Zuvor verlor es sich geistig, weil die Liebenden nicht denselben gesellschaftlichen Stand haben. Und schließlich verliert es sich körperlich, weil der Vladimir, der männliche Part, Soldat wird und im Krieg stirbt. Dann kommt ein nächster Frühling vier Jahre später und Maria, der weibliche Part, verliebt sich von neuem - eine neue Liebe entsteht. Es ist eine seltsame verdrehte Geschichte, die Puschkin da geschrieben hat. Andrey Kaydanovskiy, Hauschoreograf am Bayerischen Staatsballett, hat daraus jetzt ein abendfüllendes Handlungsballett kreiert. Eigentlich sollte dessen Uraufführung Höhepunkt der Ballettfestwoche werden, die pandemiebedingt ausfällt. Jetzt zeigt das Staatsballett die Vorstellung als Stream.

Einen klassischen Zweiakter hat Kaydanovskiy aus dieser Geschichte gesponnen. Und formal gesehen arbeitet er auch überraschend klassisch für so einen jungen Choreografen (geboren 1987). Doch einfach ein Handlungsballett, ästhetisch im 19. Jahrhundert in der Gegenwart auf die Bühne zu stellen, dafür denkt Kaydanovskiy zu sehr um die Ecke. Sein Schrittmaterial speist sich aus der Moderne, kennt die Klassik und findet irgendwo dazwischen einen ziemlich neuen Stil. Er kann erzählen, er mag das Narrative, er mag Theaterzauber und Bühnenschnee. Doch er macht es sich eben nicht einfach. Er verweigert sich jeglichem Disney-Kitsch, sondern sucht mit alten theatralen Mitteln und emotionalen Beweggründen eine neue Form des narrativen Bühnentanzes. Ein so ambitioniertes wie spannendes Projekt. Unterstützt wird er dabei vom Komponisten Lorenz Dangel. Der schöpft in seiner Partitur ebenfalls aus dem vollen symphonischen Apparat, reichert die Musik aber bisweilen durch Samples und Einspielungen an.

Im Anschluss an den "Schneesturm" veröffentlicht das Staatsballett als digitale Ballettfestwoche Aufnahmen von Vorstellungen aus dem Repertoire der Kompanie. Klassiker wie "Schwanensee" oder "Le Corsaire" treffen auf Modernes wie die Choreografien von Wayne McGregor oder Sharon Eyal.

Der Schneesturm, Samstag, 17. April, 19.30 Uhr, Stream unter www.staatsoper.tv