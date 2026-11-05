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Tanz in KunstgalerieGetanzte Erotik: Staatsballett-Tänzerin Violetta Keller in „Dirty Leaves“

Lesezeit: 2 Min.

Wenn Mythen zum Leben erwachen: Die Tanzperformance „Dirty Leaves – Act I“ von Violetta Keller (vorne) and Clark Eselgroth im Espace Louis Vuitton München.
Wenn Mythen zum Leben erwachen: Die Tanzperformance „Dirty Leaves – Act I“ von Violetta Keller (vorne) and Clark Eselgroth im Espace Louis Vuitton München.
Foto: Ferdi Putz / Louis Vuitton

Wovon träumt der Barberinische Faun, der sinnliche und doch steinerne Star der Glyptothek?  Staatsballett-Tänzerin Viola Keller führt es in „Dirty Leaves“ aus und bringt der Raum mit sexueller Spannung fast zum Bersten.

Kritik von Evelyn Vogel

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Sie dehnt, rollt, kriecht, schiebt sich über den Boden, spreizt die Beine, ertastet ihren Körper. Dann durchmisst sie fliegenden Schrittes den Raum, springt, wirbelt nieder wie ein Blatt im Wind. Das alles durch einen halbtransparenten Schleier abgeschirmt und ganz auf sich konzentriert. Der Raum pulsiert förmlich im Rhythmus von Violetta Kellers Bewegungen, während ihr Tanzpartner Clark Eselgroth schemenhaft im Hintergrund bleibt.

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