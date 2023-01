Mit seinem neuen Stück "1008040 - rats in the living room" gibt Choreograf Micha Purucker ein Zahlenrätsel auf, das er aber bereitwillig entschlüsselt: Im Jahr 2022 wäre Pier Paolo Pasolini hundert Jahre alt geworden, Derek Jarman achtzig, und Rainer Werner Fassbinder ist nun vierzig Jahre tot. Nach Alberto Giacometti, Maria Lassnig oder und Jean Genet sind es hier also erneut Künstler, mit deren Empfindsamkeit und besonderen Ästhetik sich Purucker auseinandersetzt. Unterschiedliche Erzählweisen, Zeitebenen und Orte spiegeln sich in einer Arena, die sich über drei Räume erstreckt: Dynamische Sequenzen gerinnen zu Tableaux vivants, Gruppenaktionen enden als Soli. Uraufführung des Tanzwerks ist am Donnerstag, 12. Januar, im Schwere Reiter.

"1008040 - rats in the living room" von Micha Purucker, Premiere: Do, 12. Jan., 20.30 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Str. 114a, weitere Vorstellungen Fr., 13. und So., 15. 1., 20.30 Uhr, www.schwerereiter.de