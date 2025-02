Wenn die Zeiten schon eisig sind, warum nicht ein Kurztrip zum Winter Dance Festival nach Innsbruck: Die Limonada Dance Company , die gerade mit „Lágrimas Negras“ heiße kubanische Rhythmen ins Deutschen Theater München brachte, zeigt dort ihre allerneueste Tanzproduktion „Dorian Gray“ (Uraufführung 20. Februar, bis 2. März). Wer also nicht warten will, bis auch dieses Stück von Choreograf Enrique Gasa Valga 2026 den Weg nach München findet, hat Gelegenheit auf eine Preview. Oscar Wildes Erzählung vom ewig schönen, seelenlos-selbstverliebten Jüngling, dessen Porträt an seiner statt altert, ist aktueller denn je. Der Schein ersetzt die Moral, der Beauty-Filter im Handy als Fetisch unserer Zeit, das „optimiertes Ich“ als oberstes Credo eines gnadenlosen Jugend- und Schönheitskults.

Kult war er schon zu seinen Lebzeiten: Vaclav Nijinsky (1889–1950). Frauen wie Männer verfielen der hypnotischen Ausstrahlung des großen, skandalumwitterten Tänzers aus Kiew. Bis heute ist er der „Dieu de la Danse“, der Gott, der mit seiner Kunst in „L’Après-midi d’un faune“ oder Igor Strawinskis „Le Sacre du Printemps“ (1913) Tanzgeschichte schrieb. Auch wenn er selbst nur kurze Zeit auf der Bühne stand, eine damals als Schizophrenie diagnostizierten Erkrankung zwang ihn, die letzten 30 Jahre seines Lebens in psychiatrischen Kliniken und Pflegeheimen zu verbringen.

Während der Ballettwoche im April wird deutlich werden, wie stark der Einfluss Nijinskys immer noch ist. Beim dreiteiligen Abend „Wings of Memory“, den das bayerische Staatsballett herausbringt, werden Sidi Larbi Cherkaouis „Faun“ (2009) und Pina Bauschs „Das Frühlingsopfer“ (1975) zu sehen sein. Der Salon Luitpold nimmt das zum Anlass, Verbindungslinien nachzuspüren. Am 18. März (19 Uhr) geht es dort im Gespräch zwischen Christoph Gaiser, dem Dramaturgen des Staatsballetts, und Claudia Jeschke um „ruhende Faune und tanzende Nymphen“. Jeschke, Trägerin des Münchner Tanzpreises und emeritierte Professorin für Tanzwissenschaft in Leipzig, Köln und Salzburg, gilt als die führende Nijinsky-Expertin im deutschen Sprachraum. Sie hat insbesondere über Nijinskys selbst entwickelte Notationsmethode geforscht, dank der seine Choreografie von 1912 auch im 21. Jahrhundert noch aufgeführt werden kann.

Kultisch verehrt: Vaclav Nijinsky gilt als der größte Tänzer des 20. Jahrhunderts, seine Sprungkraft war so verblüffend, dass er in der Luft zu stehen schien. (Foto: dpa)

Halb Mensch, halb Tier. So bewegt sich der Faun in Sidi Larbi Cherkaouis Choreografie. Auch in Wolfgang, der Tanzperformance der freien Stuttgarter Kompanie Backsteinhaus Produktion, verschwimmen die Grenzen: Was haben wir hier, ein menschliches Wolfsrudel, eine wölfische Menschengruppe? Animalisches, Unkalkulierbares versus gezähmte Kreatur? Es geht um Ängste, vermeintliche Kontrolle. Das Stück für eine Sprecherin, einen Dirigenten, einen Musiker und Trucker, einen Chor, fünf bis sechs Tänzerinnen und Tänzern und ein Kind, so sieht es Choreografin Nicki Liszta, sei „ein Aufruf zum Menschsein und eine tänzerische Vierbeinerkundung“. Zu sehen ist dieses utopische Experiment als Teil der internationalen Gastspielreihe „Split + Merge“ am 28. Februar und 1. März im HochX.