10. Februar 2019, 18:51 Uhr Tanz mit Tradition "Junge Burschen, frisch und keck"

Rund acht Wochen lang sind die Schäffler in München und der Region unterwegs, allein an diesem Samstag absolvieren sie zehn Auftritte. Im Tourbus geht es trotz des anstrengenden Programms zu wie auf einer Fete - mit der einen oder anderen Schnapsrunde

Von Wolfgang Görl

Mit der Zeit schlaucht's scho'", wird Stephan Deuringer später, wenn er im Tourbus sitzt, sagen und hinzufügen, dass es ihm abends, wenn er nach so einem Tag auf der Couch liegt, schwer falle, sich ins Bett zu schleppen. In diesem Moment aber, am Samstagmorgen kurz nach elf, ist er noch voll im Saft, und das muss Deuringer auch sein, weil er als einer von zwei Vortänzern die wichtige Aufgabe hat, das Einsatzzeichen zu geben. Vor wenigen Minuten sind die Münchner Schäffler am Thalkirchner Platz eingetroffen, zu den Klängen des Bayerischen Defiliermarschs sind die 20 Tänzer, angeführt von ihrem Fähnrich und dem Münchner Kindl, in die Mitte des Areals marschiert, von etwa 300 Zuschauern umringt. In seinem Prolog hat das Münchner Kindl "junge Burschen, frisch und keck" angekündigt, was im Wesentlichen, nicht aber in jedem Einzelfall stimmt, und jetzt intoniert die Kapelle die berühmte Aba-heid-is-koid-Melodie, Deuringer und sein Vortänzer-Kollege Peter Schmid schwingen das Zepter, und los geht es mit der ersten Figur, der "Schlange".

Es klappt wie am Schnürchen. Seit dem Auftakt am 6. Januar haben die Schäffler knapp 100 Auftritte hinter sich - da bekommt man Routine, zumal die Tänzer davor wochenlang geprobt hatten. Die "Schlange", die "Laube", das "Kreuz", die "Krone", die "vier kleinen Kreise", das "Changieren", der "Reifenschwung": Die Figuren, welche die Männer mit ihren Buchsbaumreifen im Takt der Musik bilden, sind kompliziert, und was am Ende so selbstverständlich aussieht, bedarf einiger Übung. Zum Schluss hat dann Stefan Schiedermeier, dessen Urgroßvater schon 1914 als Vortänzer dabei war, seinen großen Auftritt: Schiedermeier steigt aufs Fass, schwingt, behutsam zunächst, zwei hölzerne Reifen, auf deren Innenseite jeweils ein mit Schnaps gefülltes Stamperl steht. Dann beginnen die Reifen zu kreisen, Schiedermeier schwingt sie gegenläufig über den Kopf und wieder abwärts - ein virtuoses Spiel mit der Schwerkraft. Kein Tropfen wird vergossen, und am Ende deklamiert der Reifenschwinger seinen Trinkspruch, nimmt einen Schluck und wirft das Schnapsglas über die Schulter, wo es der Kasperl mit seiner Kappe auffängt.

Jubel, Applaus und nochmal Applaus - viel Zeit, die Ovationen entgegenzunehmen, haben die Schäffler nicht. Sie müssen weiter, das Programm ist eng getaktet, außerdem sind sie spät dran. Auf dem Weg von Aschheim, dem ersten Auftrittsort an diesem Tag, nach Thalkirchen steckte der Bus im Stau, die verlorene Zeit müssen sie jetzt aufholen. Fahne, Reifen, Musikinstrumente, das Fass und alle anderen Utensilien werden eilig im Bus verstaut, der in voller Länge mit Schäfflertanz-Motiven dekoriert ist. Noch sitzen nicht alle an ihrem Platz, da gibt der Fahrer schon Gas. Es geht los Richtung Fürstenried.

‹ › "Aba heid is koid" - die Münchner Schäffle beim VdK-Faschingsball in Fürstenried. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Vortänzer Peter Schmid, Juniorchef des letzten Münchner Schäfflerbetriebs. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Franziska Grillenberger als Münchner Kindl und Reifenschwinger Stefan Schiedermeier. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Nach dem Tanz geht es zurück zum Bus, der zum nächsten Auftritt fährt. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Der Kasperl schwärzt die Nasen. Bild: Stephan Rumpf Wird geladen ...

Der Bus ist gewissermaßen der Privatraum der Schäffler, da sind sie unter sich, da können sie sich erholen. Aber was heißt da erholen? Schon eher geht es zu wie auf einer Fete. "Franzis Mama hat Kuchen gemacht", ruft einer in die Runde. "Und drei Flaschen Schnaps spendiert." Ein großes Hallo hallt durch den Bus, dem ein Trinkspruch auf Franzi folgt, in den alle einstimmen - mit beträchtlichem Elan übrigens, schon weil Franzi die einzige Frau in dieser Männertruppe ist. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Franziska Grillenberger, die junge Frau betreibt im normalen Leben Marketing für die Gastronomie. Aber in diesen rund acht Wochen zu Beginn des Schäfflerjahres 2019 ist sie das Münchner Kindl. Beim Casting für den Job hat sie die Konkurrenz aus dem Rennen geworfen, den Prolog, der in sauberen Reimen schildert, wie die Schäffler in der Pestzeit mit ihrem Tanz die verängstigten Bürger wieder aus den Häusern lockten, kann sie mittlerweile im Schlaf. "Es macht riesig Spaß", sagt sie, und was die Männer betrifft, sind diese "meistens ganz brav und lustig". Nur das Privatleben leidet gerade ein wenig, Samstag und Sonntag gehören komplett den Schäfflern. Nach so einem Wochenende ist sie geschafft, den verpassten Schlaf holt sie am Montag nach.

Nach 20 Minuten kommt der Schäfflerbus in Fürstenried an, wo der VdK-Ortsverband seinen Faschingsball feiert. Meist ältere Herrschaften, einige wenige sind maskiert, sitzen dicht gedrängt an den Tischen im Bürgersaal, die Tanzfläche ist so klein, dass die Schäffler ihre Kreise recht eng ziehen müssen. Die beiden Kasperl, die ein buntes Harlekinkostüm tragen, tupfen den Leute einen Rußfleck auf die Nase, andere Mitglieder der Tanztruppe verkaufen Schäffler-Tassen, Schäffler-Bierfilzl oder Schäffler-Spirituosen, die es in den Varianten "Reifenschwinger" (ein süßer Cassis-Likör), "Vortänzer" (Williams-Christ-Birne) und "Kasperl" (Quince Gin Likör) gibt.

Die Luft im Saal ist heiß und stickig, unter den grünen Kappen beginnen die Männer zu schwitzen. Die Gefahr, sich zu erkälten, ist groß, sobald sie wieder draußen sind, aufgeheizt und verschwitzt. Aber es hilft ja nichts: Das Programm, das für diesen Tag zehn Auftritte vorsieht, ist gnadenlos. Auspacken, tanzen, dann wieder raus zum Bus. Da kommt es schon vor, dass einer krank wird und ein Ersatzmann einspringen muss. Auch Peter Schmid schwitzt jetzt ordentlich, doch er sollte besser nicht ausfallen. Ein Vortänzer wie er ist nicht so leicht zu ersetzen. Zudem ist er ein richtiger Schäffler, also ein Fassmacher von Beruf. Schmid ist der Juniorchef der in Laim ansässigen Fassfabrik Wilhelm Schmid, sie ist der letzte Handwerksbetrieb dieser Art in München. Fünf Schäffler aus dem Betrieb gehören zum Ensemble, die übrigen fünf Fassmacher halten in der Firma die Stellung - schwer zu sagen, was anstrengender ist. Alle anderen Tänzer haben fachfremde Berufe. Stephan Deuringer etwa ist Informatiker und hat für die Schäfflersaison seinen Jahresurlaub geopfert. Aber was tut man nicht alles für einen Traditionsreigen, der nur alle sieben Jahre stattfindet.

Verbreiteter Brauch Der Legende nach geht der Schäfflertanz auf das Jahr 1517 zurück. Damals, so heißt es, habe die Pest in München gewütet, und die Fassmacher waren die Ersten, die sich nach Abklingen der Seuche wieder auf die Straße wagten, um mit ihrem Tanz den demoralisierten Bürgern Mut zu machen. Ob das Datum stimmt, ist fraglich. Die städtischen Bücher verzeichnen jedenfalls keine Pestepidemie für diese Zeit. Historisch tief verwurzelt ist der Münchner Schäfflertanz dennoch: Am 22. Februar 1702 taucht er erstmals in einem amtlichen Bescheid auf, wobei der Tanz bereits als alter Brauch bezeichnet wird. Warum er nur alle sieben Jahre stattfindet, ist ebenfalls nicht eindeutig geklärt. Im 19. Jahrhundert haben wandernde Schäfflergesellen den Traditionsreigen im Land verbreitet, so dass es den Schäfflertanz in Dutzenden bayerischen Gemeinden und Städten gibt.

"Die schönsten Auftritte sind die in der Altstadt", sagt Peter Schmid. "Möglichst in der Dämmerung und vor historischer Kulisse." Auch in den Schulen tritt er gerne auf. "Die Kinder freuen sich riesig, und das macht dann ungeheuren Spaß." Schmid ist zum zweiten Mal Vortänzer, und als solcher, sagt er, brauche man ein Gespür für Musik und Takt. Die Tanzschritte selber seien gar nicht so kompliziert, die Schwierigkeit sei, dass die 20 Tänzer harmonieren. Aber auch das klappt in Fürstenried.

Mit Tempo geht es zurück in den Bus. Eine Schnapsrunde, ein, zwei Trinksprüche, dann ist man in Sendling, wo die Bewohner der Kriegersiedlung schon Spalier stehen. "Aba heid is koid", spielt die Blasmusik. Aber das stimmt gar nicht an diesem Tag.