Ein Mensch, ein Raum. Im Tanzvokabular von Micha Purucker braucht es nicht mehr als dieses intime, womöglich klaustrophobe Format. In seiner neuesten Choreografie "splitter + stream / rhetorics of flesh" ist der Raum für den Tänzer Michal Heriban zwar begrenzt, nicht jedoch dessen Bewegungsspielraum. In dem Solo in acht Episoden torkelt Heriban zwischen Außenraum und Innenwelt. Zu sehen ist das Stück am Freitag, 14. (Uraufführung), und Samstag, 15. Januar, jeweils um 20.30 Uhr im Schwere Reiter. Karten gibt es unter www.schwerereiter.de.