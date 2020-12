Von Rita Argauer

Detailansicht öffnen Das Ensemble von "Bedroom Folk" ist längst bereit: Im Dezember wurde die Aufführung aufgezeichnet, jetzt findet sie als "Montagsstück" digital unter staatsoper.tv statt. (Foto: Michael Slobodian)

Viele Körper verschwimmen in der Masse zu einem. Ein Bild, dass einem gerade jetzt fast frivol erscheint. Kurz bevor das Kulturleben in Deutschland das erste Mal ausgesetzt wurde, zeigte die Tanzplattform Deutschland in München Sharon Eyals Stück "Soul Chain" im Residenztheater. Ein rauschender Körper-Exzess voller Nähe und Druck. Jetzt streamt das Bayerische Staatsballett endlich die lang geplante Aufführung von "Bedroom Folk", einem Stück von Sharon Eyal in Kooperation mit Gai Behar. Und auch hier werden Körpergruppen zum tänzerischen Einheitskörper - wenn auch in weniger exzessiver Weise. Das Stück entstand 2015 für das Nederlands Dans Theater und wird vom Staatsballett nun erstmals getanzt. Aus der anfangs als kompakte Gruppe agierenden Kompanie lösen sich im Laufe des Stücks einzelne Körper in Soli heraus. Die elektronische Musik von Ori Lichtik treibt die Körper unerbittlich vor sich her, gibt dem kraftvollen Treiben aber auch die nötige Energie.

Unter dem Titel "Paradigma" schließt das Bayerische Staatsballett die Aufführung von "Bedroom Folk" mit zwei weiteren zeitgenössischen Choreografien zusammen. Zwei Mal musste die eigentlich für November geplante Premiere dieses modernen Dreiteilers nun schon verschoben werden. Im Dezember wurde die Aufführung aufgezeichnet, jetzt findet sie als "Montagsstück" digital unter staatsoper.tv statt. Doch die Geste dieses Abends ist fantastisch für das Münchner Tanzleben. Denn damit belebt das Bayerische Staatsballett dieses eigentlich unter Ivan Liška sehr präsente Format dreier aktueller choreografischer Positionen wieder. Dass man dies per Titel als paradigmatisch kennzeichnet, bestärkt diesen Weg. Neben den klassischen (oder auch zeitgenössischen) großen Handlungsballetten nimmt die Kompanie damit auch abstraktere moderne Positionen wieder ins Repertoire.

Detailansicht öffnen Tänzerische Einheit: Sharon Eyals und Gai Behars "Bedroom Folk" zeigt zu pulsierender elektronischer Musik choreografisch verbundene Tänzerkörper. (Foto: Michael Slobodian)

Und die können bisweilen auch etwas sehr Romantisches haben. So choreografierte Liam Scarlett sein "With a Chance of Rain" auf die Klavier-Präludien von Sergei Rachmaninow. Deren überbordend spätromantischer Duktus zwischen Lyrik, Drama, Melancholie und Tragik findet sich in der zum Teil neoklassischen Choreografie für acht Tänzer, darunter Jonah Cook und Ksenia Ryzhkova, die vergangene Spielzeit nach Zürich gewechselt waren, aber im Herbst 2020 nach München zurückkehrten. 2014 schuf Scarlett das Werk für das American Ballet Theatre. Dmitry Mayboroda, der neu als Pianist beim Staatsballett arbeitet, spielt die Musik Rachmaninows live dazu.

Der Abend wird mit "Broken Fall" eröffnet, dem mit Abstand ältesten Stück in dieser Reihung. Russel Maliphant choreografierte das Trio für eine Frau und zwei Männer im Jahr 2003. Darin wird die menschliche Urangst vor dem Fallen thematisiert. Jeanette Kakareka, Jinhao Zhang und Jonah Cook tanzen und zeigen, wie viel Mut und auch Vertrauen zum Gegenüber im Sich-Fallen-Lassen liegt. In München ist Maliphants kleiner Klassiker nicht unbekannt, zuletzt wurde er hier 2012 aufgeführt.

Paradigma, Bayerisches Staatsballett, Mo., 4. Jan., 20.15 Uhr, kostenlose Übertragung unter www.staatsoper.tv