Große Gefühle, die in Körpern eingeschlossen sind, will die Choreografin Sharon Eyal in ihrem Stück "Soul Chain" darstellen.

Ein Begriffspaar verwendet Walter Heun besonders häufig, wenn man ihn nach der Konzeption der Tanzplattform 2020 fragt: "Offene Gesellschaft." Der Münchner Mitbegründer dieser Art Fachmesse für zeitgenössischen Tanz, die seit 1994 in wechselnden Städten biennal stattfindet, ist im deutschsprachigen Raum ein großer Kenner und Förderer des Tanzes - und weigert sich zunehmend, diese Kunstform in seinen Formaten zu kategorisieren. "Wir hatten früher Tanzplattformen, wo die Jurys ab und an mal eine Behauptung aufgestellt haben", erklärt er, die seien aber konzeptionell die schwierigsten gewesen. Deshalb sei man in diesem Jahr ganz "ohne Ideologie" rangegangen und habe sich gefreut über das breite "Spektrum an bemerkenswerten Arbeiten", erklärt Heun weiter, der auch der diesjährigen Jury angehörte. 444 Stücke wurden insgesamt gesichtet, 15 daraus sind nun nach München eingeladen, wo sie in innerhalb von fünf Tagen oft mehrmals gezeigt werden. Hinzu kommen ein Rahmenprogramm sowie die üblichen Empfänge, Meets and Greets und Partys, die für Vernetzung der Szene sorgen sollen.

Bei den Produktionen treffen verschiedene Stile, unterschiedliche künstlerische Interessen sowie Etabliertes und Underground aufeinander. Zur offiziellen Eröffnung, am Mittwoch Abend in den Kammerspielen, zeigt die in diesem Jahr beim deutschen Tanzpreis geehrte Choreografin Isabelle Schad ihr Stück "Reflection"; eine abstrakte Arbeit, in der Alltagsbewegungen und vor allem Begegnungen zwischen Menschen in eine künstliche und dann auch künstlerische Form übersetzt werden.

Ähnlich bekannt ist auch die israelische Choreografin Sharon Eyal, die mit ihrem Stück "Soul Chain" vertreten ist, das sie für das Ensemble des Staatstheaters Mainz geschaffen hat. Mit "Coexist" ist auch eine weitere Produktion eines Staatstheaters eingeladen: Adrienn Hód hat hier für das Theater Bremen gearbeitet.

Diese Kooperationen spiegeln sich auch in der praktischen Organisation in München. Als die Tanzplattform 1998 zuletzt in München ausgetragen wurde, sei es undenkbar gewesen, die großen städtischen und staatlichen Bühnen zu bespielen, sagt Heun. Heuer sind nicht nur die drei Spielstätten der Kammerspiele dabei sondern auch das Residenztheater.

Doch auch bei den kleineren Produktionen zeigt sich die thematische Vielfalt: Joana Tischkau widmet sich in "Playback" afroamerikanischer und afrodeutscher Kulturprojektion, Saša Asentićs nutzt in "Dis_Sylphide" die Tanzgeschichte und besetzt das romantische Bild der ätherischen Sylphiden mit Tänzern mit und ohne Behinderung neu. Das Duo Gintersdorfer/ Klaßen geht sogar noch einen Schritt weiter in die Tanzvergangenheit und konfrontiert in "Kabuki Noir" die japanische Tanztradition Kabuki mit den Codes des ivorischen Coupé Décalé.

Eine Gemeinsamkeit kann Heun bei den ausgewählten Produktionen aber doch feststellen: "Diversität". Ein Modebegriff gerade. Aber eben auch ein Statement gegen Kategorien und für die von Heun beschworene "offene Gesellschaft" und "das Miteinander der Menschen". Man will also auf der Tanzplattform einen "Begegnungsraum" schaffen. Auch mit den Machern: So gibt es am Mittwoch zu Beginn und am letzten Tag je ein öffentliches Gespräch mit der Jury.

Tanzplattform Deutschland, Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. März, weitere Informationen im Internet unter www.tanzplattform2020.de