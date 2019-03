5. März 2019, 18:29 Uhr Tanz der Marktweiber Servus Fasching

Seit Oktober hatten sie geprobt, am Dienstagmittag ihren großen Auftritt: Die Marktweiber tanzten, wie sie es seit 32 Jahren tun, auf der Bühne am Viktualienmarkt - für manche traditionell der Höhepunkt des an Höhepunkten nicht überreichen Münchner Faschings. Rund 10 000 Zuschauer wollten nach Schätzung der Polizei die Darbietungen diesmal sehen, einige von ihnen sogar mittanzen. "Viele falsche Polizisten waren unterwegs", bilanzierte ein Polizeisprecher - aber nur in närrischer und nicht in betrügerischer Mission. Die Zahl der echten Polizisten dürfte allerdings weit höher gewesen sein. Alle Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone waren von Mannschafts- und Streifenwagen blockiert. Die Polizei zeigte Präsenz, sicherheitshalber, wie ein Sprecher versicherte. Konkrete Warnungen etwa vor einem Anschlag habe es nicht gegeben. Viel zu tun hatten die 350 Ordnungshüter nicht. Auch als die Narren vom Viktualienmarkt zum Stachus und zum Marienplatz weitertanzten, wo Ex-Pfadfinder und Ex-Bravo-Boy Mickie Krause ("Zehn nackte Friseusen") auftrat, blieb alles friedlich. Etwa 7000 Feiernde wurden am Nachmittag gezählt. Am Montag hatte einer von rund 2500 Narren auf dem Marienplatz mit 2,2 Promille Alkohol im Blut Schausteller aggressiv beleidigt.