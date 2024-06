Das Festival Dance First in Fürstenfeldbruck wurde von der Compagnie Maguy Marin mit einem Kleinod der Tanzgeschichte eröffnet.

Von Sabine Leucht

Rund um das Zisterzienserkloster scheint die Sonne auf ein grünes Paradies von Menschenhand. Drinnen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld herrscht gehobene Stadthallenatmosphäre. Für die Großen des zeitgenössischen Balletts, die Heiner Brummel zu seinem Dance-First-Festival einlädt, dürfte beides ungewöhnlich sein. Das, was Brommel seit 2016 in Fürstenfeldbruck etabliert hat, ist es allemal. Alle zwei Jahre, durch die Corona-Unterbrechung also heuer zum vierten Mal, findet Dance First vor den Toren Münchens statt. Und Brummel traf in seiner kurzen Willkommensrede genau den richtigen Ton, als er die Große Kreisstadt semi-ironisch zur künftigen Tanzmetropole ausrief.