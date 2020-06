Die Live-Kultur ist zurück. Und auch wenn man - krisenkonditioniert - zunächst ein wenig zusammenzuckt bei der Vorstellung, dass sich mehrere Körper tanzend, also schwitzend und atmend, durch den Raum bewegen. Die Vorstellung genau ein solches Stück live mit zu erleben, ist dennoch ungemein verlockend. Gleich zwei Akteurinnen der freien Münchner Tanzszene trauen sich also vors hungrige Publikum: Katja Wachter zeigt ihre Improvisationsperformance "Our Daily Post" im Schwere Reiter und Anna Konjetzky reflektiert in der Ausstellung "Lockdown-Sketches" zunächst, dass die Kulturszene zwar äußerlich im Coronaschlaf weilte, aber sich intern doch einiges getan hat in den vergangenen drei Monaten.

Doch auch in Katja Wachters Stück für insgesamt 13 Tänzer, Schauspieler und Musiker spiegelt sich Realität der Lockdown-Zeit. Die Formulierung "Our Daily Post" zitiert das Vater-Unser. Nur wird hier kein Brot mehr als das täglich Notwendige zum Überleben proklamiert, sondern die tägliche Statusmeldung in den sozialen Medien. Katja Wachter dreht das Prinzip nun aber um. In diesen täglichen Posts geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern um Inspiration. Für jeden der drei Vorstellungsabende werden unterschiedliche Statusmeldungen aus den Weiten des Internets gefischt und zur Vorlage für Tanz, Musik und Schauspiel. Die verschiedenen Akteure greifen akustische, visuelle und inhaltliche Elemente daraus auf. Anna Konjetzky zeigt bei freiem Eintrittt in ihrem Studio im Kreativquartier zusammen mit der Zeichnerin und Tänzerin Sahra Huby und der Tänzerin Quindell Orton zunächst was die drei als "Infektionsgemeinschaft" die vergangenen drei Monate beschäftigt hat. Zeichnungen aus der strengen Lockdown-Zeit, aber auch distanzierte Bewegungsstudien. Und vom 4. bis zum 6. Juli gibt es dann ihr Stück "Chipping" im Hoch X.

Katja Wachter: "Our Daily Post", Do., 25., bis Sa., 27. Juni, 20.30 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Str. 116 a, Reservierung erforderlich unter www.schwerereiter.de, Anna Konjetzky: "Lockdown-Sketches, Fr., 26., bis So., 28. Juni, je 15 bis 17 und 18 bis 20 Uhr, Studio 3, Dachauer Str. 112 d