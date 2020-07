Der Münchner Choreograf und Tänzer Stephan Herwig lässt in seiner Choreografie die Tänzer sich in ständig wandelnden Konstellationen immer wieder neu begegnen.

Von Cora Wucherer

"Die Tanzenden werden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören können", soll Nietzsche einmal gesagt haben. Tatsächlich hat man in diesen Coronazeiten lange niemanden mehr so frei, live und ohne Abstand tanzen sehen, dass einem der Tanzende als verrückt erscheinen könnte - von Szenen wie kürzlich am Ballermann mal abgesehen. Umso schöner ist es jetzt zu sehen, dass wieder ganz offiziell getanzt werden darf: Trotz aller Beschränkungen gibt es die Tanzwerkstatt Europa mit ihren Workshops und Performances auch dieses Jahr, vom 28. Juli bis zum 7. August unter anderem in der Muffathalle, im Hoch X oder dem Schwere Reiter.

Seit 29 Jahren bietet die Tanzwerkstatt Tänzern, Choreografen, aber auch Amateuren die Möglichkeit, sich aus der ganzen Welt zusammenzufinden und gemeinsam zeitgenössischen Tanz zu zelebrieren. Dieses Jahr stellt Corona das Projekt vor eine schwierige Frage: Wie lassen sich Tanz und Distanz vereinbaren? Das Thema wird in Performances aufgegriffen und in einem Symposium mit Experten wie Beate Absalon und Van Bo Le-Mentzel diskutiert. Sicherheit steht dabei an erster Stelle, für Performer wie für Workshop-Teilnehmer: Die Plätze sind auf eine bestimmte Zahl begrenzt, der Abstand und die Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Eröffnet wird die Tanzwerkstatt vom niederländisch-schwedischen Choreografen Jefta van Dinther 2020 und seiner Choreografie "Plateau Effect". Die Performance mit Tänzern aus dem Ensemble des Staatsballetts Berlin erinnert an eine Gemeinschaft, die sich stetig verändert. Im Mittelpunkt: Das Bedürfnis, mehr zu schaffen, als man es als Individuum kann. Außerdem präsentiert der Münchner Choreograf und Tänzer Stephan Herwig "Rhythm and Silence", eine Performance, bei der sich vier Tänzer und Tänzerinnen in immer neuen Konstellationen gegenübertreten, als Solo, Duett oder auch als Gruppe.

Neben diesen und weiteren Performances - darunter "Shadow Pieces" von Cindy van Acker - gibt es Tanzworkshops für verschiedene Stilrichtungen wie Ballett und Yoga für Anfänger und Profis. Den Abschluss bildet die obligatorische Final Lecture bei freiem Eintritt, in der die Workshop-Teilnehmer zeigen, was sie gelernt haben.

Tanzwerkstatt Europa, diverse Veranstaltungsorte, Di., 28. Juli bis Fr., 7. August, t 21 83 73 00, Infos unter www.jointadventures.net