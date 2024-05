Von Lisa Marie Wimmer

„Wir müssen uns privat wieder öfter massieren“, flüstert Jörg Saur seiner Frau Eva ins Ohr, während er ihr mit seinem mit warmem Öl getränkten Unterarm den Rücken entlang streicht. Sie lächelt entspannt und lässt sich noch ein Stückchen weiter in die große weiße Matratze am Boden sinken. Er ist mit seinem ganzen Körper ganz nah bei ihr, beide sind nackt, haben lediglich ihren Lendenbereich mit Tüchern abgedeckt. Das Licht ist abgedunkelt, um sie herum hängen Spiegel, Kerzen brennen, der Raum duftet nach Sandelholz. Jörg Saur gibt seiner Frau gerade in dem Studio, das die beiden vor einem halben Jahr übernommen haben, eine Tantra-Massage. Dass sie sich gegenseitig massieren, ist eher die Ausnahme. In der Regel kümmern sich die beiden um ihre Kundinnen und Kunden. Ihnen geben sie Seminare, beraten bei Sexualthemen und bieten Ganzkörper-Tantra-Massagen – und das bis hin zum Höhepunkt.