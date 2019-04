4. April 2019, 18:41 Uhr "Tante Ju" Zerlegte Legende

Die JU 52 D-AQUI hat am Mittwochabend vom Münchner Flughafen aus ihren vorerst letzten Weg zu ihrer Heimatbasis angetreten

Die JU 52 D-AQUI, besser bekannt als "Tante Ju", hat am Mittwochabend vom Münchner Flughafen aus ihren vorerst letzten Weg zu ihrer Heimatbasis angetreten. In Rumpf und Tragflächen zerlegt, wurde das Lufthansa-Flugzeug auf drei Spezialtransporter verladen, die die alte Tante nach Hamburg fuhren. Wegen der Überbreite der Fracht durften die Schlepper nur nachts und nur mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs sein. Im August 2018 war das knapp 83 Jahre alte Kultflugzeug in München gestrandet, weil bei einer Kontrolle ein Schaden an der Motoraufhängung festgestellt wurde. Während der Instandsetzung entschied die Lufthansa im Januar 2019 allerdings, den kommerziellen Betrieb der Rundflüge einzustellen, da sich der Verkauf von Tickets nicht rentiere. Die Tante blieb fortan im Hangar. Der Konzern teilte mit, dass eine Entscheidung über die zukünftige Verwendung noch ausstehe. Es hieß, das Flugzeug werde zunächst professionell eingelagert. Die JU 52 D-AQUI war nach ihrem Jungfernflug 1936 abwechselnd bei deutschen und norwegischen Fluggesellschaften sowie den Luftwaffen beider Länder in Betrieb. 1957 wurde sie nach Ecuador verschifft und 1970 von einem amerikanischen Piloten gekauft. Schließlich gelangte sie 1984 wieder in den Besitz der Lufthansa.