Rund drei Monate nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Riem hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Es handelt sich um einen 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der bereits wegen Körperverletzungs- und Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war. Zum Verhängnis wurde ihm, dass er DNA-Spuren hinterlassen hat, als er am Samstag, 15. Oktober 2022, kurz vor Mitternacht mit Gewalt die Tür der Tankstelle an der Riemer Straße aufdrückte. Diese Spuren konnten ihm nun mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamts zugeordnet werden.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden zudem Kleidungsstücke sichergestellt, die er mutmaßlich beim Einbruch getragen hat. Aufgrund von Kamera-Aufzeichnungen hatte es seinerzeit eine recht genaue Beschreibung des Täters und seiner Kleidung gegeben. Das damals gestohlene Bargeld und die entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro waren freilich nicht mehr zu finden. Der 20-Jährige wurde nach der üblichen Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt.