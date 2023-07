Kraillinger Tanklager:Für Naturschützer bleibt das Tor zu

Von Michael Berzl, Krailling

Jahrelange Vorbereitungen, Tausende Euro Ausgaben, unzählige Stunden, die Ehrenamtliche und Fachleute im Starnberger Landratsamt investiert haben - und dann bleibt das Tor zum Kraillinger Tanklager einfach verschlossen. Den Mitarbeitern eines Fachbüros aus Freising, das mit der Kartierung des riesigen Geländes hinterm Zaun beauftragt ist, verweigern die Eigentümer den Zutritt. Damit scheitert ein mit großem Aufwand vorbereitetes Projekt im Rahmen des Programms "Bayern-Netz Natur". Doch das ist offenbar nur ein Teil der Geschichte. Gleichzeitig gibt es einen Rechtsstreit mit dem Starnberger Landratsamt. Da geht es um fehlende Genehmigungen und ein erhebliches Zwangsgeld.

"Das ist alles andere als erfreulich", sagte der Starnberger Landrat Stefan Frey (CSU), als er am Donnerstag die Kreisräte im Umweltausschuss über das Ende des Naturschutzprojekts informierte, das noch gar nicht begonnen hatte. Es gebe keine andere Möglichkeit mehr, als getroffene Vereinbarungen aufzulösen, den Vertrag mit dem beauftragten Büro zu kündigen und das ganze Verfahren damit zu stoppen. Carolin Raubold, die in der Behörde den Geschäftsbereich Umwelt leitet, erklärte: "Für uns ist das echt bitter. Wir haben da viel Zeit investiert." Vergeblich hatten die Grünen einen Aufschub und weitere Verhandlungen mit den Grundeigentümern gefordert. Die Kraillinger Kreisrätin Adrienne Akontz (Grüne) hätte das Projekt gerne für Flächen außerhalb des Tanklagers gerettet.

Bayern-Netz Natur hat zum Ziel, die Artenvielfalt zu fördern. Verbunden sind damit verschiedene Förderprogramme, sodass auch ein Grundeigentümer davon profitieren könnte, wenn er sich für die Biodiversität einsetzt. Vorgesehen waren dafür nicht nur das Tanklager sondern auch angrenzende Bereiche. Die schon angefallenen Kosten belaufen sich auf mehr als 30 000 Euro. Entsprechend groß ist die Enttäuschung über das plötzliche Aus. "Das ist sehr schade", sagt Dominik Meier, Geschäftsführer der Freisinger Firma Natur-Perspektiven, die damit beauftragt war. "Zehn Jahre Vorarbeit einfach zerschlagen", sagt Günter Schorn, Kreisvorsitzender des Bunds Naturschutz, der die Sitzung im Landratsamt verfolgt hatte.

Weitere Verhandlungen mit den Grundeigentümern wären in der aktuell angespannten Atmosphäre aber wohl schwierig. Bernhard Breitsameter ist der Geschäftsführer der G1 Krailling Real Estate GmbH, der das 200 Hektar große Gelände im Wald zwischen Krailling und Germering gehört. Der 52-Jährige klingt ziemlich aufgebracht und enttäuscht, als er am Telefon erzählt, was bisher geschehen ist, wie viel die GmbH selbst schon in den Naturschutz investiert habe, wie es dann zum "Knatsch" gekommen war. Ein nach seiner Darstellung unangemeldeter Besuch im März war da wohl nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

Detailansicht öffnen Tanks und Leitungen befinden sich zum großen Teil unter der Erde. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Detailansicht öffnen Oberirdisch sind die meisten Flächen mit Wald bewachsen. (Foto: Nila Thiel)

Dazu muss man wissen, dass das Tanklager-Gelände auch ökologisch eine Besonderheit ist. Rundherum abgesperrt von einem langen Zaun konnte sich ungestört von Ausflüglern und Schwammerlsuchern Flora und Fauna entwickeln. Dort gibt es wertvolle Trockenflächen und Waldgebiete, Damwild und Mufflons grasen dort, insgesamt etwa 200 Tiere. Es sind ausgesprochene Grasfresser, die Flächen freihalten. Und dann ist da auch die Krailling Oils Development GmbH, die auf dem Gelände in zumeist unterirdischen Tanks Treibstoffe einlagert. Die Kapazität gibt sie mit 125 000 Kubikmetern an. Drei Bahnhöfe gibt es demnach und 18 Kilometer Gleise.

Eine halbe Million Euro für den Naturschutz

Oberirdisch sind es laut Breitsameter etwa 160 Hektar Wald. Man habe viel Geld und Aufwand investiert, um die Flächen ökologisch aufzuwerten: "Wir haben locker eine halbe Million Euro in den Naturschutz reingebuttert." Dazu gehörte unter anderem, vier und fünf Meter breite Streifen neben Pipelines und Straßen von Bäumen frei zu halten. Ziel ist es, ein Ökokonto aufzubauen. Mit Ökopunkten, die gehandelt werden können und bares Geld bringen. Aber auch das geht nur, wenn das Landratsamt mitspielt.

Mit der Kreisbehörde gibt es aus Sicht der Grundstücksgesellschaft gerade Probleme. Um nicht nur Diesel und Heizöl umschlagen zu dürfen sondern auch Benzin, wurden die technischen Anlagen in den vergangenen Jahren aufgerüstet - so schildert es Breitsameter. Es wurden neue Freileitungen verlegt. Zuletzt wurden zwei Verladeanlagen geliefert und unter einem Dach aufgestellt, jede etwa 800 000 Euro teuer. Deswegen gibt es nun Auseinandersetzungen mit dem Landratsamt, weil aus behördlicher Sicht für das Aufstellen der Anlagen möglicherweise noch die Genehmigung fehlte. Breitsameter spricht von einer Zwangsgeldandrohung, die "schmerzhaft hoch" sei, eine Summe wollte er nicht nennen. Landrat Frey bestätigt das Zwangsgeld, will aber ebenfalls keinen Betrag nennen.

G1-Geschäftsführer Breitsameter hätte sich eine einfache Lösung vorstellen können: Das Zwangsgeld kommt vom Tisch, dafür sperrt er das Tor zum Tanklagergelände auf. Doch daraus wird nichts. "Das kann man nicht miteinander verbinden. Das hat nichts miteinander zu tun", stellt Landrat Frey klar.