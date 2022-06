Tanja Maljartschuk wird in diesem Jahr das Forum des Literaturfests München kuratieren. Die in der Ukraine geborene Schriftstellerin will den Dialog zwischen mittelosteuropäischen und deutschen Autoren in Gang bringen - und überhaupt "Mitteleuropa neu erzählen".

Von Antje Weber

Das Literaturfest München wird sich in diesem Herbst mit der Ukraine beschäftigen - aber nicht nur. Nach pandemiebedingter Reduzierung wird vom 16. November bis zum 4. Dezember wieder ein größeres Festival geplant, mit Münchner Bücherschau, Literaturhaus-Festprogramm und einem "Forum". Diesjährige Kuratorin ist die in der Ukraine geborene, seit mehr als zehn Jahren in Wien lebende Schriftstellerin Tanja Maljartschuk. Unter dem Motto "Frei sein - Mitteleuropa neu erzählen" will sie einen Dialog zwischen deutschen und mittelosteuropäischen Autoren in Gang bringen.