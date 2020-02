Tanja Kinkel, 50, ist eine der meistverkauften Autorinnen Deutschlands, ihren ersten Roman veröffentlichte sie mit 21 Jahren. Auf die Minute pünktlich kommt Kinkel zum Interview über die Straße zu dem kleinen sizilianischen Restaurant am Kurfürstenplatz. Sie ist nur für einen Tag in ihrer Heimatstadt München, denn gerade findet in ihrer Geburtsstadt Bamberg das Literaturfestival statt. Wenn Kinkel erzählt, wie sie Donna Leon und Dunja Hayali durch Bamberg führen durfte, legt sie die Hände über der Brust zusammen und lächelt, als sei sie nach wie vor die Nachwuchsautorin, die nicht fassen kann, dass ihre Bücher in gebundener Form erscheinen.