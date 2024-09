VS Interim der Villa Stuck in München

Von Evelyn Vogel

Ist das Recht auf freie Meinungsäußerung in einer Demokratie ähnlich gefährdet wie in einem autokratischen System? Kann man die Grenzen des politischen Diskurses im Umfeld der Kunst in Deutschland mit denen auf Kuba vergleichen? Man kann, findet Tania Bruguera, Kubas derzeit bekannteste zeitgenössische Künstlerin, Aktivistin und Dissidentin bei der Vorstellung ihrer Ausstellung „The Condition of No“ im VS, dem Interim des Münchner Museums Villa Stuck in der Goethestraße.