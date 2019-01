23. Januar 2019, 18:39 Uhr Tammy Schmidt Die Jüngste im Vorstand

Nach dem Abitur absolvierte Tammy Schmidt, 20, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Umweltorganisation Green City. "Ich habe einfach angepackt, wo ich gebraucht wurde", erzählt die Studentin. Dabei habe sie sich "in den Verein verliebt" und beschlossen "auf einer neuen Ebene frischen Wind reinzubringen". Seit letztem Jahr ist sie ehrenamtliches Vorstandsmitglied, "mit Abstand die Jüngste" in dem Gremium. Und auch sehr aktiv für den Nachwuchs: Tammy Schmidt hat eine Jugendgruppe gegründet, die sich mit einem Spendenlauf für Nachhaltigkeit engagiert hat. Regelmäßige Jugendtreffs soll es geben und bald schon auch eine Schnippelparty. Und auch an der Uni will die Studentin aktiv werden, eine Kleidertauschparty für die Kommilitonen organisieren, damit auch dort der Gedanke "tauschen statt kaufen" ankommt.

Mit rund 1800 Mitgliedern und 25 hauptamtlichen Mitarbeitern ist der 1990 gegründete Verein längst keine kleine Organisation mehr. Aber bei rund 150 Aktionen und Veranstaltungen pro Jahr braucht Green City die Unterstützung vieler Hunderter Ehrenamtlicher, ganz gleich, ob es sich dabei um das große Streetlife-Festival handelt, das viele Kräfte für den Aufbau und den Abbau benötigt, die Wanderbaumallee, die regelmäßig umziehen muss, oder in diesem Jahr wieder die Blade Night, die ohne den ehrenamtlichen Einsatz von Ordnern, den Blade Guards, nicht stattfinden könnte.