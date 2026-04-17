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Konzert in der ausverkauften Olympiahalle„Tame Impala“ begeistern in München

Lesezeit: 1 Min.

So viel Lässigkeit muss man sich leisten können: Der Australier Kevin Parker und seine Band „Tame Impala“ machen die Fans in München glücklich.
So viel Lässigkeit muss man sich leisten können: Der Australier Kevin Parker und seine Band „Tame Impala“ machen die Fans in München glücklich. Sony Music

Kevin Parker regiert sein Bandprojekt wie ein entspannter Alleinherrscher – und lässt dabei eine ausverkaufte Olympiahalle tanzen. Ein Konzertabend zwischen Psychedelic-Nostalgie und Pop-Perfektion.

Kritik von Martin Pfnür

Wenn Musiker auf dem Bühnenboden landen, ist das meist Ausdruck besonderer Ekstase. Unmissverständlicher Subtext: Schon verrückt, aber unsere Musik bläst mich gerade selbst um. Als Kevin Parker in der ausverkauften Olympiahalle erstmals in die Horizontale geht, ist da jedoch nichts als Entspannung.

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