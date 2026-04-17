Wenn Musiker auf dem Bühnenboden landen, ist das meist Ausdruck besonderer Ekstase. Unmissverständlicher Subtext: Schon verrückt, aber unsere Musik bläst mich gerade selbst um. Als Kevin Parker in der ausverkauften Olympiahalle erstmals in die Horizontale geht, ist da jedoch nichts als Entspannung.
Konzert in der ausverkauften Olympiahalle„Tame Impala“ begeistern in München
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Kevin Parker regiert sein Bandprojekt wie ein entspannter Alleinherrscher – und lässt dabei eine ausverkaufte Olympiahalle tanzen. Ein Konzertabend zwischen Psychedelic-Nostalgie und Pop-Perfektion.
Kritik von Martin Pfnür
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